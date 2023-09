Trudeau beschuldigt India van betrokkenheid bij moord op sikh-leider in Canada

De Canadese minister-president Justin Trudeau beschuldigt de Indiase regering ervan een rol te hebben gespeeld bij een moord op Canadees grondgebied. De Canadese veiligheidsdiensten zeggen dat er een link is tussen de Indiase regering en de moord op religieus leider Hardeep Singh Nijjar.

Nijjar, een sikh, was een groot voorstander van Khalistan, een onafhankelijke staat voor sikhs in India. Hij werd daarom door India gezien als terrorist. In juni werd hij door twee mannen doodgeschoten voor een sikhtempel in de Canadese staat Brits-Columbia.