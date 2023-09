Deense kunstenaar moet museum terugbetalen om leveren lege doeken

De Deense kunstenaar Jens Haaning moet van de rechter 66.000 euro terugbetalen aan het Kunsten Museum in Aalborg. Haaning kreeg dat geld om twee kunstwerken te maken, maar leverde blanco doeken in. Hij noemde ze Take the Money and Run (pak het geld en ga ervandoor).

Haanings opdracht was om in de twee kunstwerken uit te beelden hoe groot het verschil is tussen salarissen in Oostenrijk en Denemarken. Hiervoor kreeg hij van het museum 70.000 euro aan contant geld. Dit geld zou uitgespreid worden over de doeken en het ene doek zou dan groter zijn dan het andere doek. In plaats daarvan leverde Haaning lege doeken in. De rechter heeft nu besloten dat Haaning het bedrag moet terugbetalen, minus de gemaakte kosten en zijn kunstenaarsvergoeding.

De museumdirecteur zei eerder dat hij hardop moest lachen toen hij de lege doeken in 2021 voor het eerst zag. Hij hing ze toch op in het museum, vanwege de "humoristische aanpak" en omdat ze reflecteren "hoe we werk waarderen".

Toch wilde de directeur wel het geld terug. Haaning zei maandag tegen de zender TV2 Nord dat het museum door alle publiciteit "veel, veel meer" had verdiend dan hij had gekregen.