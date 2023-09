Italië neemt maatregelen tegen migratie: meer cellen en langere detenties

De Italiaanse overheid neemt strengere maatregelen om de migratie over de Middellandse Zee te beperken. Het Zuid-Europese land wil niet alleen meer detentiecentra voor migranten, maar deze mensen daar ook langer kunnen vasthouden.

Een andere maatregel is dat er meer detentiecentra in afgelegen gebieden moeten komen om "verder ongemak en onveiligheid in Italiaanse steden" te voorkomen, zei Meloni.

Het aangescherpte pakket komt nadat vorige week bijna tienduizend migranten het Italiaanse eiland Lampedusa hadden bereikt. Dit was een klap voor de rechtse premier Meloni, die juist beloofde de illegale migratie in te dammen. Zondag bezocht zij het eiland samen met Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen.

Dit jaar zijn er al bijna 130.000 vluchtelingen aangekomen in Italië. Dat is bijna het dubbele in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Von der Leyen riep andere EU-landen dan ook op om een deel van de migranten die in Italië aankomen, over te nemen.