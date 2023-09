EU helpt slachtoffers aardbeving in Turkije met 400 miljoen euro

Turkije kan rekenen op 400 miljoen euro van de Europese Unie voor de slachtoffers van de aardbeving van ruim een half jaar geleden. De EU-landen hebben maandag ingestemd met het overmaken van het eerste deel van een grotere som hulpgeld voor de wederopbouw.

Het zuidoosten van Turkije en het aangrenzende noorden van Syrië werden begin februari getroffen door een zware aardbeving en verschillende naschokken. Er kwamen meer dan 55.000 mensen om. De schade was groot.

De Europese Commissie heeft eerder aangekondigd Turkije met in totaal 1 miljard euro te willen steunen. Volgens de Turkse minister van Financiën Minister Mehmet Simsek is de economische schade van de aardbeving in Turkije omgerekend ruim 93 miljard euro.

Turkije kampt ruim zeven maanden na de verwoestende aardbevingen nog altijd met de naweeën van de ramp. Met name in de zwaar getroffen provincie Hatay zijn nog volop sloopwerkzaamheden aan de gang.

Toch zijn er ook lichtpuntjes, want de afgelopen weken is op verschillende plaatsten het startschot gegeven voor nieuwe woningbouwprojecten. Onder meer in de getroffen provincies Adiyaman en Kahramanmaras. In augustus zei president Recep Tayyip Erdogan bovendien dat de voorbereidingen voor 180.000 nieuwe woningen zijn afgerond. Volgens de president moeten er in het komende half jaar in totaal 319.000 nieuwe woningen gereedkomen van de 650.000 die er gepland zijn in het aardbevingsgebied.