Politie zoekt nog naar dader Antwerpse steekpartij waarbij Nederlander stierf

De Belgische politie is nog op zoek naar de de dader van de fatale steekpartij in een Antwerpse club afgelopen weekend. De zes mensen die werden verhoord, zijn weer vrijgelaten.

Het zestal werd na de steekpartij naar het politiebureau gebracht omdat ze mogelijk betrokken waren bij de steekpartij. Zij hebben een verklaring afgegeven, zegt de woordvoerder. Er is nu geen reden meer om ze vast te houden. "Maar het onderzoek naar de mogelijke betrokkene of betrokkenen loopt voort."

In nachtclub IKON ontstond in de nacht van zaterdag op zondag een grote ruzie. Op beelden is te zien hoe er buiten de club wordt gevochten door een grote groep mensen.