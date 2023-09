Na defensieminister ontslaat Oekraïne midden in oorlog ook zes onderministers

De Oekraïense regering ontslaat zes onderministers van Defensie. Dat is een opvallende actie, omdat het land nog midden in de oorlog tegen Rusland zit. Het is onduidelijk waarom de onderministers worden weggestuurd.

Hanna Maliar is een van de onderministers die wordt ontslagen. Zij gaf regelmatig updates over de Russische invasie in het land.

Het rommelt al langer op het Oekraïense ministerie van Defensie. De Oekraïense regering stelde eerder deze maand Rustem Umerov aan als de nieuwe defensieminister. Hij verving Oleksii Reznikov, die voor de oorlog het hoofd van Defensie werd.

Er werd geen officiële reden gegeven voor deze wisseling. "Reznikov heeft 550 dagen van oorlog doorgemaakt en ik geloof dat het tijd is voor een nieuwe aanpak bij het ministerie", zei president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap begin september.

Umerov heeft van Zelensky een aantal opdrachten gekregen. Zo moet hij de administratieve rompslomp verminderen en het vertrouwen in het ministerie van Defensie vergroten na een reeks beschuldigingen van corruptie.

Umerov staat bekend als iemand die corruptie streng aanpakt. Hij was sinds de invasie ook al betrokken bij internationale gesprekken over de oorlog en droeg bij aan deals over gevangenenruil.