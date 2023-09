Klimaatactivisten in Berlijn beginnen met serie wegblokkades tijdens spits

Klimaatactivisten van Letzte Generation hebben maandag een nieuwe reeks protesten afgetrapt met wegblokkades in Berlijn. In de Duitse hoofdstad was het verkeer tijdens de ochtendspits op 21 locaties verstoord, meldt de politie.

Letzte Generation eist onder meer een snelle uitfasering van fossiele brandstoffen en heeft recent protesten voor onbepaalde tijd aangekondigd.

De Berlijnse krant Tagesspiegel meldt op basis van interne chats van Letzte Generation dat in de komende maanden in ieder geval drie grote protestweken in Berlijn plaatsvinden. De eerste week is nu begonnen.

Letzte Generation meldt maandag dertig sit-ins op verschillende locaties in Berlijn. Sommige betogers hadden zich vastgelijmd aan het asfalt, iets wat leden van de actiegroep wel vaker doen. Halverwege de ochtend waren de meeste blokkades opgeheven. De politie zegt vijfhonderd agenten te hebben ingezet voor "snel en consistent" ingrijpen.

Letzte Generation ook betrokken bij bekladding Brandenburger Tor

In het centrum van Berlijn raakte een agent gewond tijdens arrestaties. Bij een andere blokkade spoot een automobilist met een irriterende stof en werd geprobeerd de activisten weg te schoppen. Volgens Letzte Generation ging het om pepperspray. Die bestuurder wordt door de politie onderzocht voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Letzte Generation staat bekend om overlastgevende acties in een poging de overheid onder druk te zetten, wat kritiek oplevert vanuit de politiek. Tegen de leden lopen vele rechtszaken. Letzte Generation was zondag ook betrokken bij de bekladding van de Brandenburger Tor in Berlijn.