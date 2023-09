Iran en VS ruilen vandaag tien gevangenen

Iran en de Verenigde Staten zullen ieder vijf gevangenen vrijlaten. Daarvoor heeft de VS 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) aan bevroren Iraanse tegoeden moeten vrijgeven. Bemiddelaar Qatar heeft het geld inmiddels ontvangen.

Van de gevangenen die de VS vrijlaat, vertrekken er twee naar Iran. Twee blijven in de VS en een vijfde voegt zich bij zijn familie in een ander land.