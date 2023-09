Iran en Verenigde Staten ruilen tien gevangenen

Iran en de Verenigde Staten hebben maandag ieder vijf gevangenen vrijgelaten. Dat gebeurde na bemiddeling van Qatar. De VS heeft daarnaast 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgegeven.

Iran heeft twee Amerikaans-Iraanse zakenmannen en een milieuactivist vrijgelaten. De identiteit van de vierde en vijfde gevangene is niet bekendgemaakt. Ook vliegen er twee familieleden van de gevangenen uit Iran mee naar Doha om vervolgens naar de VS te gaan.

Van de gevangenen die de VS heeft vrijgelaten, vertrokken er twee naar Iran. Zij zijn inmiddels aangekomen in Doha. Twee van hen blijven in de VS en een vijfde voegt zich bij zijn familie in een ander land.