Oude brief bewijst dat oorlogspaus Pius XII al vroeg wist van vernietigingskampen

Paus Pius XII wist al in 1942 dat de nazi's vernietigingskampen gebruikten om mensen te vermoorden, zo blijkt uit een oude brief. Dat is opmerkelijk, omdat het Vaticaan tijdens de oorlog beweerde dat de informatie hierover vaag en ongeverifieerd was.

Een archivaris heeft een vergeelde getypte brief ontdekt die een ander verhaal vertelt. De brief is geschreven door een jezuïetenpater die in het Duitse verzet zat. De brief is gericht aan de Duitse secretaris van de paus.

De pater schrijft in de brief van bronnen te hebben gehoord dat er dagelijks zo'n zesduizend Polen en Joden worden gedood in de "SS-ovens" van vernietigingskamp Belzec. In de brief worden ook de nazikampen Auschwitz en Dachau genoemd. De datum boven de brief is 14 december 1942.

De brief bewijst dat het Vaticaan al tijdens de Tweede Wereldoorlog wist dat de werkkampen eigenlijk vernietigingskampen waren. Volgens de Vaticaanse archivaris is het document daarom zeer belangrijk. De brief kwam boven water na een verhuizing naar het archief waar de archivaris werkt.

"Nu hebben we zekerheid dat de katholieke kerk in Duitsland gedetailleerd nieuws stuurde over de misdaden die tegen de Joden werden gepleegd", zei de archivaris in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

De Italiaanse krant heeft de brief zondag met toestemming van functionarissen van het Vaticaan openbaar gemaakt.