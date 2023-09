VN maakt zich zorgen over stabiliteit van twee andere dammen in Libië

Het VN-Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) maakt zich zorgen over twee dammen in Libië. De druk daarop zou hoog zijn. Na de storm Daniel braken eerder dammen in Derna. Daardoor spoelde hele delen van die kuststad weg.

De damdoorbraken bij Derna zorgden voor 'tsunami-achtige' vloedgolven die dwars door de stad raasden.

Eén van de dammen waar de VN zich nu zorgen over maakt, bevindt zich ook in de buurt van Derna: de Jaza-dam. Deze dam ligt tussen Derna en Benghazi in. De tweede ligt in de buurt van Benghazi.

Volgens OCHA zijn er "tegenstrijdige berichten" over de stabiliteit van de dammen. Zo zouden beide dammen volgens de plaatselijke autoriteiten in goede staat zijn. Volgens de autoriteiten zijn er pompen geïnstalleerd bij de Jaza-dam om de druk te verminderen.

De Libische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar wie verantwoordelijk is voor het doorbreken van de dammen bij de stad Derna. Daardoor kwamen duizenden inwoners om het leven. Mogelijk is geld voor onderhoud verduisterd. Intussen spoelen er honderden lichamen aan op de kust.

Het exacte aantal slachtoffers is nog steeds onduidelijk. Wel spoelen er steeds meer lichamen aan op de kust. Duizenden mensen zijn vermist. Door de ramp werden naar schatting zo'n 30.000 mensen dakloos.

