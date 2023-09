Een week na de grote overstromingen in Libië waarbij duizenden doden vielen, wordt de situatie voor overlevenden steeds gevaarlijker. Er zijn zorgen over ziektes die kunnen uitbreken, weggespoelde landmijnen en een gebrek aan schoon drinkwater.

"Na overstromingen breken vaak ziektes uit", zegt de Libische geneeskundestudent Mohamed Wanis Tajouri tegen persbureau Reuters. Hij is samen met zijn medestudenten uit Benghazi naar de zwaar getroffen stad Derna in het oosten van Libië gekomen om te helpen desinfecteren.

Bij zonsopkomst was de verwoesting van Derna zondag goed te zien. Overal liggen bergen met puin, stukken verwrongen metaal en overblijfselen van verwoeste auto's.

Bergen puin, massagraven en weggespoelde landmijnen

Veel overlevenden weten niet of ze de stad moeten verlaten of moeten blijven. Dat laatste wordt namelijk steeds gevaarlijker. Landmijnen en andere munitie, restanten van het jarenlange conflict in het land, zijn door het overstromingswater van hun plek gedreven en vormen een risico voor de ruim 35.000 ontheemde inwoners van Derna die onderweg zijn naar veilig(er) onderkomen.

Honderden doden zijn inmiddels begraven in massagraven. Maar wereldgezondheidsorganisatie WHO en andere hulporganisaties waarschuwen Libische autoriteiten dit niet te doen vanwege gezondheidsrisico's. Op de lange termijn kunnen massagraven die dicht bij waterbronnen liggen het grondwater vervuilen.

Minister van Volksgezondheid Ibrahim al-Arabi van de regering in het westen van Libië zei eerder tegen Reuters dat hij er zeker van was dat het grondwater in Derna al vermengd was met het water van lijken, dode dieren, afval en chemische stoffen. Hij raadde inwoners van Derna aan om geen water uit bronnen te halen.

Directeur Mohammad al-Qabisi van het Wahda-ziekenhuis in Derna vreest voor de uitbraak van ziektes die door water overgebracht worden, zoals cholera.

Puin langs de weg in Derna. Foto: Getty Images

Volg de ramp in Libië Krijg meldingen bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

'We hebben geen water, geen hulpmiddelen'

Hamad Awad zat zondag op een kleed in een lege straat met een fles water en beddengoed naast hem. "Ik blijf om de wijk op te ruimen en erachter te komen wie er nog wordt vermist", zei hij tegen Reuters.

"We weten nog steeds helemaal niks. We krijgen geruchten mee, worden door sommigen gerustgesteld dat we kunnen blijven. Anderen zeggen dat we de stad moeten verlaten. We hebben geen water en geen hulpmiddelen", aldus Derna-inwoner Wasfi.

Libië werd vorige week getroffen door de verwoestende storm Daniel. Hele wijken van de stad Derna werden weggevaagd door overstromingen na twee damdoorbraken. Duizenden mensen kwamen om het leven, maar het precieze dodental is nog moeilijk vast te stellen. De VN meldde ruim 11.000 doden. Die cijfers zouden gebaseerd zijn op data van de Libische Rode Halvemaan (de plaatselijke tak van het Rode Kruis), maar die hulporganisatie sprak dit tegen.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) spreekt van de helft minder doden.

Er worden ook nog duizenden mensen vermist.