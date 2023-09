Vier leden Grieks reddingsteam in Libië verongelukt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een verkeersongeval in Libië zijn zondag vier leden van een Grieks reddingsteam omgekomen. Dat meldt de Libische minister van Volksgezondheid van de regering in het oosten van Libië.

Bij het "gruwelijke ongeval vielen ook vijftien gewonden, van wie er zeven in kritieke toestand zijn", aldus minister Othman Abduljaleel op een op televisie uitgezonden persconferentie.

Het Griekse reddingsteam was op weg naar de kustplaats Derna in noordoost Libië. Om nog onbekende redenen kantelde de bus waarin ze reden, waarna er brand uitbrak.

Een week geleden zorgde storm Daniel voor een dubbele damdoorbraak in een rivier die door de stad Derna loopt. Een metershoge vloedgolf dreef delen van de stad in zee, waarbij duizenden mensen omkwamen. Het exacte aantal slachtoffers is nog steeds onduidelijk. Wel spoelen er steeds meer lichamen aan op de kust.