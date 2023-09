Koerdistan: Turkse drone doodt vier leden PKK in Noord-Irak

Bij een aanval door een Turkse drone zijn zondag in Noord-Irak ten minste vier leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK omgekomen. Dit meldt de antiterrorismedienst van Koerdistan. De Koerden hebben een semiautonome regio in Noord-Irak. Het zou gaan om een "hoge functionaris" van de partij en drie strijders.

De PKK strijdt al veertig jaar tegen Turkije, waarbij het conflict zich regelmatig naar het noorden van Irak verspreidt. Het Turkse leger geeft zelden commentaar op zijn aanvallen in Irak, maar voert routinematig militaire operaties uit tegen bases van de PKK in Koerdistan en het district Sinjar. Dat is de thuisbasis van een lokale Jezidi-beweging die is aangesloten bij de PKK: de Sinjar-verzetseenheden. Turkije zette de afgelopen 25 jaar tientallen militaire bases op in Iraaks Koerdistan om tegen de groep te vechten.