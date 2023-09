Twintigjarige Nederlander omgekomen bij vechtpartij in Antwerpse nachtclub

Bij een hevige vechtpartij in nachtclub IKON in Antwerpen is zondagochtend een twintigjarige Nederlander omgekomen. Een andere landgenoot raakte zwaargewond.

Het dodelijke slachtoffer kreeg een messteek en is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van Het Nieuwsblad.

Het tweede Nederlandse slachtoffer is ook met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Met deze 25-jarige man gaat het inmiddels beter. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Zes andere twintigers zijn al eerder voor verhoor naar het politiebureau overgebracht. De meesten van hen zijn Nederlands.