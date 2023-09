Enorme piek in aantal migranten op Lampedusa heeft niet één oorzaak

In het afgelopen jaar kwamen in totaal zo'n 126.000 migranten aan in Italië. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel migranten die vanuit Tunesië de oversteek maken komen aan op Lampedusa, een Italiaans eiland dat op 190 kilometer van de Tunesische kuststad Sfax ligt.