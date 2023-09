Nog steeds 10.000 vermisten in Libië, kans dat die nog leven steeds kleiner

Precies een week geleden werd Oost-Libië getroffen door extreme overstromingen. Zaterdag werd nog volop gezocht naar overlevenden en overledenen die nog vastzitten onder puin of modder. Maar de kans op dat eerste wordt steeds kleiner.

Het dodental na de overstromingen in Libië is opgelopen tot bijna 11.500, blijkt dit weekend. Volgens een rapport van de Verenigde Naties (VN) vielen er 11.300 doden in de stad Derna. De stad is het hardst geraakt door het noodweer, want erbuiten vielen 170 doden. De VN baseren de cijfers op bevindingen van hulporganisatie Rode Halvemaan, zoals het Rode Kruis in Libië heet.

De VN-organisatie voor humanitaire hulp, OCHA, meldt dat er in Derna ook nog eens 10.100 mensen worden vermist.

In het rapport noemt de VN de humanitaire situatie in Derna een week na de ramp "nog altijd bijzonder grimmig". De stad kampt onder meer met een groot tekort aan schoon drinkwater. De organisatie waarschuwt ook dat door de overstromingen landmijnen in de regio mogelijk zijn verschoven en een gevaar vormen voor voetgangers.

Het zoeken in Derna gaat door, een week na de extreme overstromingen in Oost-Libië

Lichamen uit zee blijven aanspoelen

Internationale hulp begint inmiddels binnen te druppelen in Derna, schrijft Al Jazeera zondag. Het gaat om hulp van de VN, landen uit Europa en landen uit het Midden-Oosten. Onder meer de mensen die ontheemd zijn geraakt door de ramp worden geholpen.

De hulp omvat essentiële medicijnen, voedsel, tenten, dekens en hygiënepakketten (waarin bijvoorbeeld tandpasta en maandverband zit), maar ook zware machines om het puin op te ruimen en lijkzakken om lijken te kunnen verplaatsen.

Tegelijkertijd ging het zoeken naar overlevenden zaterdag ook nog gewoon door, al wordt de kans op overlevenden steeds kleiner. Ook blijft zeewater van de kustplaats nog steeds lichamen aanvoeren van mensen die door het water zijn meegenomen en in zee terecht zijn gekomen.

In de afgelopen drie dagen zijn alleen aan de kust al 450 lichamen van overleden mensen geborgen, zegt Kamal al-Siwi tegen persbureau Reuters. Hij is als ambtenaar verantwoordelijk voor het identificeren van vermiste personen.

Hij vertelt dat de reddingsoperatie in Derna door blijft gaan. "Het werk gaat door, maar is ontzettend, ontzettend, ontzettend moeilijk. Ik denk dat deze operatie nog maanden, al dan niet jaren, nodig heeft."

Vrees voor lange duur van wederopbouw

In de verwoeste stad was het zaterdag rustig op straat. De hoofdstraat in de Libische stad, ooit het middelpunt van de economische activiteit in Derna, was grotendeels verlaten, schrijft persbureau Reuters. De stilte werd alleen verbroken door de wind die langs de verwoeste gebouwen suisde. Een paar mensen zaten troosteloos langs de weg koffie te drinken, terwijl anderen de schade inspecteerden.

"Het eerste waar ik bang voor ben, is dat dit lang zal duren", zei de 44-jarige leraar Tarek Faheem al-Hasadi, wiens vrouw en vijf jonge kleinkinderen omkwamen bij de overstroming. Hij en zijn zoon overleefden het, door op het dak te klimmen van hun huis.

"Dit heeft doorzettingsvermogen nodig en ik ben bang dat de steun die nu komt, van tijdelijke aard is", zei hij tussen de tranen door, terwijl hij de wacht hield voor zijn verwoeste huis. Hij wil het gebied niet verlaten.

1:34 Afspelen knop 'Tsunamiachtige' golven: hoe twee damdoorbraken Derna verwoestten

'We vonden niets dan zand'

"De situatie is heel, heel tragisch", zei Qais, een reddingswerker uit Tunesië (die alleen zijn voornaam noemde). "We hebben nog nooit zo'n schade veroorzaakt door water gezien."

Inwoners van Derna die het hebben overleefd en erin zijn geslaagd de lichamen van hun dierbaren te vinden en te begraven, worden gezien als gelukkigen, schrijft Sky News. De meerderheid blijft in het ongewisse over waar hun geliefden zijn.

Adil, die in Derna woont en meerdere van zijn familieleden verloor, zocht op de plek waar ooit het huis van zijn zus stond, maar waar niks meer van over is. "We gingen ernaartoe en zochten, maar konden niets anders vinden dan zand."