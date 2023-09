Dodental branden Maui naar beneden bijgesteld van 115 naar 97

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het aantal dodelijke slachtoffers van de bosbranden op Maui is naar beneden bijgesteld. Volgens gouverneur Josh Green van Hawaï, waartoe Maui behoort, zijn er vorige maand geen 115 maar 97 personen omgekomen. Dat meldt CBS News.

In een video zegt Green dat het aantal iets naar beneden is bijgesteld na de hulp van het ministerie van Defensie en hun fysisch antropologen. Die konden volgens de gouverneur beter exact vaststellen hoeveel mensen er in verbrande huizen en auto's zijn omgekomen. Er worden nog steeds 31 mensen vermist.