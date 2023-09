Opstand in vrouwengevangenis Teheran neergeslagen na brandstichting

In een vrouwengevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran is zaterdag brand gesticht door een aantal gedetineerden. Dat meldt het Iraanse persbureau INRA, dat onder toezicht staat van het regime. De vrouwen in de Qarchak-gevangenis zouden hun kleding in brand hebben gestoken uit protest tegen de leiding van de instelling. Bewakers hebben de brand geblust.

Het is niet bekend of de actie van de vrouwelijke gevangenen verband houdt met nieuwe protesten rond de dood van Mahsa Amini. Deze jonge Iraanse vrouw stierf een jaar geleden nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd voor het verkeerd dragen van haar hoofddoek. Ze werd daarbij zo ernstig mishandeld dat ze drie dagen daarna stierf. Haar dood leidde tot massale protesten in Iran, waarbij honderden doden vielen en duizenden mensen werden gearresteerd.