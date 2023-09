Meisje komt om door vliegtuigcrash Italië, broertje zwaargewond

Bij een vliegtuigcrash in Italië is zaterdag een meisje van vijf omgekomen. Haar broertje van negen is met zware brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun ouders zijn lichtgewond. Het gezin zat in een auto die bij de crash door brokstukken van het vliegtuig werd getroffen.

De gevolgen van het ongeluk zijn door de Italiaanse defensieminister Guido Crosetto bevestigd. Het ongeluk gebeurde bij Turijn bij een oefening van de Frecce Tricolori (Driekleurige Pijlen), het demonstratieteam van de Italiaanse luchtmacht. De piloot wist zich met zijn schietstoel te redden, maar ook hij liep brandwonden op.

Het toestel vloog in formatie bij een training voor een luchtshow, die het team zondag zou afsluiten. De show, ter ere van het honderdjarig bestaan van de Italiaanse luchtmacht, is meteen afgelast.

Op beelden is te zien dat een van de vliegtuigen plotseling hoogte verliest om op de grond in een grote vuurbal te verongelukken. De oorzaak is nog niet bekend, al spreken ooggetuigen van een zwerm vogels die het opstijgen van de formatie vliegtuigen belemmerde. Dat is echter niet bevestigd.

Beelden van de crash gaan rond op social media. Ook vicepremier Matteo Savini deelde ze op X, sprekend van "een vreselijke tragedie".