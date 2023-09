Libië zoekt schuldigen dambreuken, honderden lichamen spoelen aan

De Libische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar wie verantwoordelijk is voor het doorbreken van de dammen bij de stad Derna. Daardoor kwamen duizenden inwoners om het leven. Mogelijk is geld voor onderhoud verduisterd. Intussen spoelen er honderden lichamen aan op de kust.

Het onderzoek richt zich ook op het onderhoudsfonds van de dammen, hoe dat is ingezet en of er geld is verduisterd. Eerder bleek al dat waarschuwingen over de slechte staat van de beide dammen in de wind waren geslagen.