Onzekerheid over bestemming Nederlandse roofkunst na brand museum Jakarta

Een felle brand heeft zaterdag een deel van het Nationaal Museum van Indonesië in Jakarta verwoest. Naar dit museum zou Nederlandse roofkunst gaan die aan Indonesië wordt teruggegeven. Of dit gevolgen heeft voor de overdracht van de 478 kunstobjecten, is onbekend.

Op beelden is te zien hoe de brand een deel van het museum in het centrum van Jakarta in de as legt, ondanks de massale inzet van de brandweer. Het vuur brak rond 20.00 uur plaatselijke tijd uit.

Het Nationaal Museum is de beoogde bestemming van roofkunst die Nederland aan Indonesië terug gaat geven. Daarover nam staatssecretaris Gunay Uslu in juli een besluit. Het gaat in eerste instantie om 478 objecten die in het koloniale tijdperk door Nederlanders zijn meegenomen.