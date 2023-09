Nederlandse speurhonden starten zoektocht naar overlevenden in Marrakesh

Marrakesh is minder zwaar getroffen dan veel plekken in het Atlasgebergte, dichter bij het epicentrum van de beving, zegt NU.nl-buitenlandverslaggever Matthijs le Loux. Hij was de afgelopen dagen in het aardbevingsgebied.

"In het moderne gedeelte van de stad is weinig te merken van de ramp. In de medina, de oude stad kun je gek genoeg ook rondlopen en de indruk krijgen dat het allemaal wel meevalt, maar daar zijn wel degelijk gebouwen ingestort of onbewoonbaar geworden, omdat ze niet aardbevingsbestendig waren."