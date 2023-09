Canadees park plaatst poepzakafhaalpunten omdat mensen er hun behoefte doen

Delen via E-mail

In een natuurpark in de Canadese provincie Brits-Columbia zijn eerder deze week vijf poepzakafhaalpunten geplaatst. Bezoekers veroorzaken veel overlast door er hun behoefte te doen. De speciale poepzakjes moeten uitkomst bieden.

Bezoekers van het natuurpark bij de plaats Squamish kwamen de laatste tijd steeds vaker drollen tegen bij rotspartijen en net buiten de wandelpaden. Voor de parkbeheerders van Squamish Access Society (SAS) was dat reden genoeg om poepzakafhaalpunten bij populaire klimlocaties te plaatsen.

In tegenstelling tot in hondenpoepzakjes zit er een speciaal soort gel in de zakjes. Daarmee worden de drollen afgebroken. De gel moet ook de stank tegengaan.