Engeland steekt miljoenen in bescherming minuscule mosdiertjes en rivierkreeften

In Engeland wordt omgerekend 16,8 miljoen euro uitgetrokken voor de bescherming van leefgebieden en bedreigde diersoorten, waaronder zeldzame mosdiertjes en rivierkreeftjes. In totaal 63 projecten kunnen op financiële steun rekenen.

De geselecteerde projecten komen uit de koker van Nature England, een organisatie die het Britse milieuministerie adviseert. "De natuur om ons heen holt achteruit, maar het is nog niet te laat", zegt voorzitter Tony Juniper. "We zien dat eerdere beschermingsprojecten resultaat hebben gehad."

In de komende ronde gaat er onder meer geld naar de bescherming van lokale rivierkreeften in North Yorkshire. Die hebben last van vervuiling en de komst van de Californische rivierkreeft, een soort die niet in Europa thuishoort. Het aantal oorspronkelijke zoetwaterkreeften in Engelse wateren is de laatste jaren met naar schatting 70 procent afgenomen.