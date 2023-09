In 100 woorden Waarom begint Oktoberfest in september?

Zaterdag gaat in München het jaarlijkse Oktoberfest van start. Het volksfeest duurt tot en met 3 oktober. Daardoor vinden maar drie feestdagen plaats in de maand waarnaar het feest is vernoemd. Waarom begint Oktoberfest eigenlijk in september?

Het korte antwoord: geld. De geschiedenis van het Oktoberfest in München gaat terug naar 1810. Toen werd besloten om groots uit te pakken voor de bruiloft van de kroonprins van Beieren. Het feest en alle activiteiten eromheen bevielen zo, dat werd besloten het te herhalen. Daar kon de stad van meeprofiteren. In 1819 werd daarom afgesproken om van Oktoberfest een jaarlijks festival te maken.

Weer later, toen ook professionele bierbrouwerijen meededen, werd besloten om de startdatum van Oktoberfest te vervroegen. Op die manier kon men profiteren van het weer in september. Dan is het vaak nog zonnig en langer licht.