Situatie Lampedusa 'kalmer' na aankomst recordaantal migranten

De druk op het Italiaanse eiland Lampedusa neemt af nu duizenden migranten zijn vertrokken. De burgemeester had woensdag de noodtoestand uitgeroepen omdat het eiland bijna 6.800 migranten telde, terwijl er eigenlijk maar plek is voor ruim vierhonderd.

Het Rode Kruis meldde vrijdag na de eerste overplaatsingen van de dag dat er nog ongeveer 3.800 migranten op Lampedusa waren. De situatie is nu "kalmer", aldus het hoofd van de Italiaanse tak van de hulporganisatie op sociale media. De migranten gaan naar het grotere Sicilië of het Italiaanse vasteland.

Dit jaar hebben bijna 126.000 migranten Italië via de zee bereikt. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal in dezelfde periode vorig jaar. Migranten moeten volgens EU-regels asiel aanvragen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Deze afspraak is vastgelegd in het zogeheten Dublin-verdrag.