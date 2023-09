Zoon van Mexicaanse drugsbaron 'El Chapo' uitgeleverd aan de VS

Delen via E-mail

Ovidio Guzmán, de zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán, is vrijdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Guzmán werd in januari gearresteerd na intense vuurgevechten waarbij tientallen doden vielen.

Al eerder dit jaar hadden de VS om zijn uitlevering gevraagd, maar een rechter stemde daar toen niet mee in.

"Vandaag, als het resultaat van een samenwerking tussen de Amerikaanse en Mexicaanse wetshandhavers, is Ovidio Guzmán Lopez, een leider van het Sinaloa-kartel uitgeleverd aan de Verenigde Staten", zei de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland in een verklaring.

In 2019 zat Guzmán ook even vast, maar hij werd toen vrijgelaten omdat de Mexicaanse autoriteiten het gewelddadige kartel niet in toom konden houden. Hij wordt naast het leiden van het drugskartel verdacht van verschillende opdrachten tot moorden.