Levenslang voor drie daders aanslagen vliegveld en metro Brussel

Drie daders van de terreuraanslagen in Brussel in 2016 hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen. Anderen krijgen niet de verwachte maximumstraf, omdat ze die bijvoorbeeld al in Frankrijk kregen voor de aanslagen in Parijs. De aanslagen op nationale luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek kostten tientallen mensen het leven.

De jury van de rechtbank in Brussel gaf Salah Abdeslam bijvoorbeeld niet de verwachte maximumstraf. Hij is een van de bekendste namen in het proces.

Abdeslam wordt gezien als een van de belangrijkste figuren in de voorbereidingen op de aanslagen in Brussel. Hij kreeg eerder al een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor zijn rol in de aanslagen in Parijs. Na deze rechtszaak wordt Abdeslam weer naar Frankrijk gebracht om daar zijn straf uit te zitten.

De zwaarste straf is voor de leider van de terreurcel, Oussama Atar. Hij is hoogstwaarschijnlijk al jaren geleden in Syrië gesneuveld, maar kreeg levenslang en de langst mogelijke tbs, veertien jaar. Ook verliest hij zijn Belgische nationaliteit en zijn burgerrechten. Twee andere veroordeelden kregen ook levenslang, maar minder langdurig tbs.

Op dinsdagochtend 22 maart 2016 werd België getroffen door een reeks aanslagen, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het land. Vlak voor 8.00 uur ontplofte de eerste bom op vliegveld Zaventem en de tweede volgde enkele minuten later. Ruim een uur later werd er een aanslag gepleegd in een metro bij het Brusselse station Maalbeek.

Uiteindelijk kwamen er 32 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Nog eens honderden anderen raakten gewond. Een van hen, een 23-jarige vrouw, maakte in 2022 een einde aan haar leven, omdat haar lijden ondraaglijk was.