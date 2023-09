Voor babymoorden veroordeelde verpleegkundige in beroep tegen straf

Lucy Letby, de Britse verpleegkundige die in augustus een levenslange gevangenisstraf opgelegd kreeg voor de moord op zeven pasgeboren baby's, gaat in beroep. Dat heeft een woordvoeder van de rechtbank in Londen vrijdag laten weten.

De 33-jarige Lucy Letby doodde tussen 2015 en 2016 vijf jongetjes en twee meisjes in het Countess of Chester-ziekenhuis in Chester. Ze vergiftigde de baby's door ze bijvoorbeeld met insuline te injecteren of onder dwang melk te laten drinken. Dat gebeurde meestal tijdens haar nachtdiensten.

De verpleegkundige heeft vanuit de gevangenis een aanvraag voor verlof ingediend, om in beroep te kunnen gaan tegen haar straf. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

De verpleegkundige werd vorige maand ook schuldig bevonden aan een poging tot moord op zes andere baby's. De jury kon destijds echter niet tot een oordeel komen. De openbaar aanklager probeert daarom om Letby opnieuw voor de rechter te krijgen. De zitting daarvoor staat gepland op 25 september.

Letby werd in 2018 gearresteerd. Op een handgeschreven briefje dat agenten bij haar thuis vonden, stond: "Ik heb ze opzettelijk vermoord, omdat ik niet goed genoeg ben om voor ze te zorgen. Ik ben een verschrikkelijk slecht mens." Toch ontkende de verpleegkundige tijdens het proces alles.