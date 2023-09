Tijd tikt voor hulpverleners in Libië terwijl kritiek op damonderhoud aanzwelt

Terwijl hulpverleners met man en macht blijven zoeken naar overlevenden in de door zware overstromingen geteisterde stad Derna, is er in de rest van Libië kritiek op het onderhoud van twee dammen die doorbraken.

Door de doorbraak van twee dammen ten zuiden van de Noord-Libische stad Derna konden enorme hoeveelheden water de stad in stromen. De kracht van het water sleurde alles wat los en vast zat mee.

Hoewel Libië politiek gezien is opgedeeld in twee rivaliserende regeringen - in het oosten en het westen van het land - klinkt volgens The Guardian in beide kampen de roep om onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Verschillende politici zouden openbaar aanklager Al Siddiq Al Sour, die door heel het land wordt erkend, hebben gevraagd om onderzoek te doen.

De Britse krant schrijft dat waarschuwingen over de slechte staat van de dam werden genegeerd. Ook werd er geen nieuwe aannemer gezocht toen het bedrijf, dat in 2007 met het onderhoud aan de slag was gegaan, in 2011 het land ontvluchtte vanwege de uitbraak van de burgeroorlog in Libië. Toen het bedrijf weg was, werden machines van de aannemer gestolen.

Experts zeiden eerder tegen NU.nl dat wanbeleid en corruptie tekenend waren voor het bewind van kolonel Moammar Kaddafi, die het land ruim veertig jaar leidde voor hij overleed in 2011. De catastrofale damdoorbraken zijn moeilijk los te zien van de bestuurlijke chaos voor en na het tijdperk-Kaddafi.

1:34 Afspelen knop 'Tsunamiachtige' golven: hoe twee damdoorbraken Derna verwoestten

Leger stelde avondklok in, in plaats van evacuaties uit te voeren

Experts en betrokken bouwvakkers kraken in gesprek met BBC News harde noten over de ruimtelijke ontwikkeling van het stadsbestuur. Volgens een medewerker van een Grieks bouwbedrijf dat voorstellen deed om de dammen te verstevigen, zijn er sinds 1997 geen nieuwe plannen gemaakt.

Ook is er volgens The Guardian kritiek op het Libische nationale leger, dat het gebied waar Derna in ligt onder controle heeft. Volgens de krant liet het leger het na om inwoners voorafgaand aan de storm te evacueren. In plaats daarvan sommeerden functionarissen mensen binnen te blijven, door een avondklok in te stellen.

Foto: ANP

Internationale hulp gearriveerd

Intussen wordt met man en macht verder gezocht naar overlevenden. De eerste internationale hulp kwam woensdag aan in het rampgebied. Reddingsteams uit Egypte, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Qatar zijn inmiddels in het Noord-Afrikaanse land gearriveerd.

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) zei vrijdagochtend dat Nederland in EU-verband kijkt op welke manier hulp aan Libië kan worden geboden. De bewindspersoon benadrukte de complexe politieke situatie in het land en zei dat Libië "een onveilig land" is.

Donderdag werd bekend dat Nederland ICT'ers, technici en landmeetkundigen wil sturen, maar dat Libië daar eerst groen licht voor moet geven.

Angst voor tienduizenden doden

Het officiële dodental staat nu op 5.500, maar er wordt gevreesd voor veel grotere aantallen. Volgens de somberste schatting kan het dodental de komende dagen oplopen tot 20.000.

De Verenigde Naties melden vrijdag dat de organisatie nog geen beeld kan vormen van de totale omvang van de ramp. De VN communiceert met de regering in Tripoli, maar die is weer afhankelijk van de rivaliserende regering die het voor het zeggen heeft in het getroffen gebied.