Minimaal veertien jaar cel voor bestormers van Braziliaanse overheidsgebouwen

De eerste drie betrokkenen bij de bestorming van Braziliaanse overheidsgebouwen in januari dit jaar zijn veroordeeld. Het Hooggerechtshof veroordeelde de drie tot celstraffen van minimaal veertien jaar. De rechter bevond hen schuldig aan onder meer poging tot staatsgreep.

Het gaat om aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro, die in oktober vorig jaar als zittend president de verkiezingen verloor van zijn opvolger Luiz Inácio Lula da Silva. Een week na de beëdiging van Lula in januari bestormden boze 'bolsonarista's' meerdere overheidsgebouwen in hoofdstad Brasilia. Onder meer het hooggerechtshof, het parlementsgebouw en het presidentieel paleis raakten zwaar beschadigd

De drie veroordeelden zeiden onschuldig te zijn. Hun advocaten stelden dat er geen poging tot staatsgreep had plaatsgevonden en trokken de ernst van materiële schade aan de overheidsgebouwen in twijfel. De veroordelingen zouden "politiek gemotiveerd" zijn.

8 de janeiro (8 januari), zoals in Brazilië naar de bestorming wordt verwezen, doet sterk denken aan January 6th (6 januari), de Capitool-bestorming die een jaar eerder in de Verenigde Staten die werd gepleegd door aanhangers van oud-president Donald Trump. Net als Trumpisten in de VS beweerden bolsonarista's massaal dat de uitslag van de verkiezingen frauduleus tot stand was gekomen. Daar is geen bewijs voor.