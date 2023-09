Hulporganisatie ontkent te hebben gezegd dat dodental Libië op elfduizend staat

Het dodental na de overstromingen in Libië is voor zover bekend niet opgelopen tot elfduizend. Dat aantal is volgens internationale media meegedeeld door de Libische tak van de hulporganisatie Rode Halvemaan. De organisatie ontkent die informatie te hebben verspreid.

Onder meer BBC News schreef dat de Rode Halvemaan melding maakte van zeker elfduizend dodelijke slachtoffers. De Britse omroep baseerde zich naar eigen zeggen op een persmedewerker van de Rode Halvemaan.

Die persoon zei ook dat de situatie in Oost-Libië "catastrofaal" is en dat er veel hulpgoederen arriveren, maar dat de vraag momenteel veel groter is dan het aanbod.

De Rode Halvemaan meldt nu dat de informatie niet door de hulporganisatie is verspreid. Bovendien is er maar één woordvoerder en komt diens naam niet overeen met die van de persoon die onder meer BBC News heeft gesproken.

Het dodental in Libië ligt volgens de plaatselijke autoriteiten tussen de 5.300 en 6.000.