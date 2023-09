Meerdere aanklachten tegen Hunter Biden wegens illegaal wapenbezit

Delen via E-mail

Speciaal aanklager David Weiss heeft drie aanklachten ingediend tegen Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden. Hunter zou de wapenwet hebben overtreden door onder meer "als drugsverslaafde onrechtmatig een vuurwapen te bezitten".

De juridische stap is historisch: niet eerder is een kind van een zittende president aangeklaagd.

De drie aanklachten zijn gericht op illegaal wapenbezit. Hij zou in 2018 bij de aanschaf van een vuurwapen hebben gelogen over z'n drugsgebruik. Hunter zou hebben verklaard dat hij geen drugs gebruikt, terwijl dat volgens de aanklager niet waar is.