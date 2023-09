Zo werd de grote ramp in Libië zo onnodig dodelijk

Kolonel Moammar Kaddafi kwam in 1969 na een revolutie aan de macht in Libië. Dankzij olie-inkomsten kon hij stappen zetten op het gebied van woningbouw, gezondheidszorg en het onderwijs.

Maar Kaddafi was ook een luis in de pels van het Westen. Libië steunde onder zijn bewind talloze militante organisaties en terreurgroepen.

Toen in 2011 de Arabische Lente op gang kwam in buurland Tunesië, begon het regime van Kaddafi te wankelen. Net als in Syrië en Egypte ontstonden in Libië grootschalige protesten. Zelfs de NAVO greep in. Nadat zijn konvooi bij een NAVO-aanval was geraakt, werd Kaddafi op 20 oktober van dat jaar omgebracht door rebellen.

Zo kwam weliswaar een einde aan zijn regime, maar viel Libië uiteen. Dat kwam door oude wrijvingen tussen stammen en bevolkingsgroepen, vooral die tussen het noordwesten en het noordoosten. Het land heeft nu twee regeringen. Er is een Libische regering in de noordoostelijke regio Cyrenaica, waar Derna ligt. En in het noordwesten, in Tripoli, zetelt een door de VN erkende Libische regering.