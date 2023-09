Speurhondenteams terug uit Marokko: 'Situatie zo erg, iedereen is dood'

De reddingshonden en hun baasjes van hulporganisatie ISAR keren terug naar Nederland. Ze gingen naar Marokko om levenden onder het puin te vinden na de verwoestende aardbeving, maar vonden er geen. Vrijwilliger Rogier van Zon vertelt aan NU.nl hoe dat is.

"Natuurlijk had ik gehoopt om een aantal mensen levend te vinden met de honden. Daar ga je voor", zegt Van Zon. "Maar de realiteit is anders." Hij loopt met zijn telefoon in de hand door Marrakesh en stapt binnen een paar uur in een vliegtuig terug naar Nederland. Samen met Saad Attia en de twee reddingshonden Flash en James.

Van Zon vertrekt met een dubbel gevoel. "Enerzijds ben ik blij dat we er hebben kunnen zijn en dat we toch iets voor die mensen hebben kunnen betekenen. Anderzijds is de situatie in die bergdorpjes zo erg, dat we niemand meer levend hebben kunnen aantreffen."

Wat doet Stichting International Search And Rescue Team (ISAR)? Het ISAR-team bestaat uit vrijwilligers die hun honden opleiden om samen een inzetbaar reddingshondenteam te vormen. Zo'n team bestaat uit een geleider en zijn hond. In totaal bestaat ISAR uit zeven honden, waarvan er vier nog in opleiding zijn. De stichting ging begin dit jaar naar Turkije om hulp te bieden na een aardbeving.

Van Zon en Attia gingen op de bonnefooi naar Marokko. Zonder toestemming van de overheid. Bij het lokale provinciehuis konden ze daarom niet terecht, maar bij de lokale hulpdiensten wél. Daar werden ze met open armen ontvangen. "Lokaal waren de mensen heel blij dat we er waren."

Langer blijven heeft alleen geen zin. De speurhonden van ISAR zijn getraind op de geur van levende mensen. "Wij hebben geen teken van leven gevonden met de honden. Nergens." De kans dat er nu nog overlevenden onder het puin worden gevonden is heel erg klein. "Het zou echt een wonder zijn als dat nog gebeurt."

Geur van de dood hangt overal

Waarom het een wonder is zou zijn om nog levenden te vinden? Ten eerste was de aardbeving al bijna een week geleden, op vrijdag. "Elk uur telt eigenlijk in dit soort situaties." Daarnaast wijst de hulpverlener op de hoge temperaturen in het gebied. Ook de bouwstijl van de huizen in de bergdorpen speelt een rol. De woningen zijn vaak van zacht materiaal gemaakt, zoals leem. Dat levert heel fijn puin op. "Als je daaronder terechtkomt, is de kans op overleven vrij snel erg klein."

In de bergdorpen zijn "delen helemaal weggevaagd", zegt Van Zon. "Gewoon met de grond gelijk gemaakt eigenlijk." De geur van de dood hangt overal. "Je hoeft geen hondenneus te hebben om te ruiken dat er mensen overleden zijn." Er liggen geen lijken op straat. Die zijn allemaal geborgen. Maar er liggen nog steeds mensen onder het puin.

Van Zon vindt het lastig in te schatten om hoeveel slachtoffers het gaat. Hij is in verschillende bergdorpjes geweest. In de kleine bergdorpjes wonen vijftig à honderd mensen per dorp en zijn gemiddeld vijf tot tien mensen vermist. In een iets groter dorp waar de hulpverlener een dag eerder was zijn nog twintig mensen kwijt. "Zo zijn er heel veel van die dorpjes."

Voor het eerst in een rampgebied

Het is de eerste keer dat Van Zon in een rampgebied is. Zijn collega Attia is wel al vaker geweest. "Je ziet een heleboel narigheid", zegt Van Zon. Maar dat valt in het niet bij de ellende die de mensen die daar wonen meemaken. "Dat relativeert het."

Van Zon denkt terug aan een meisje van twaalf dat haar zusje van negen kwijt was. De ISAR-reddingshonden zochten naar een teken van leven in het puin. Dat vonden ze niet, maar door de reactie van de hond kon het lichaam wel worden gevonden.

Bij een levend lichaam gaat de hond blaffen. Bij een dode doet hij dat niet, maar trekt hij misschien wel met zijn kop. Op een andere plek kon ISAR op die manier ook een overleden geliefde vinden. Toch gaat ISAR nu terug naar Nederland. Hun honden zijn niet getraind op lijken. Ze kunnen deze dus niet precies aanwijzen.

'Hebben ons uiterste best gedaan'

Volgens lokale hulpdiensten zijn de overlevingskansen nu 0.0. "Daar is iedereen heel duidelijk in", zegt Van Zon. Daarom is het voor ISAR dus echt tijd om te vertrekken.

Teleurgesteld is Van Zon niet. Ondanks dat ze niemand levend hebben kunnen vinden, waren ze er wel. "We hebben in ieder geval ons uiterste best gedaan." Daarom gaat hij toch met een goed gevoel naar huis en terug aan het werk als zelfstandig logistiek consultant. "Maandag wacht er weer een klant in Duitsland." Het zal wel even wennen zijn.