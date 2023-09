Politie België blundert met verdachte van poging tot doodslag in campagnevideo

De politie van Antwerpen haalt een campagnevideo over veiligheid in het verkeer offline. Er komt namelijk iemand in voor die verdacht wordt van poging tot doodslag. Anis A. zou in 2021 betrokken zijn geweest bij een steekpartij in Spanje.

A. zou in een penthouse in Barcelona een keukenmes hebben gepakt en daarmee zijn vrienden hebben aangevallen. Volgens een aanwezige was de verdachte in een soort psychose tijdens die daad.

Een van de vrienden raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Teruggekomen in België deed de gewonde vriend aangifte.

Met het campagnefilmpje wilde de Antwerpse politie korte metten maken met excuses voor onveilig gedrag in het verkeer. A. rijdt met iemand anders op een elektrische step. "Met twee op een step, ik weet dat het niet mag. Maar we zijn héél voorzichtig", zegt A. in de video. "En anders verzin ik wel een ander excuus voor u."