Libië zoekt naar overlevenden: 'Zee blijft nieuwe lichamen aanvoeren'

We spraken donderdag met de 28-jarige Johr Ali Abdelkarim, die bijna zijn hele leven in Derna woonde en nu de situatie in de stad vanuit Istanboel volgt. Dat doet hij door contact te onderhouden met zijn familie die nog in de Libische stad verblijft.

"De situatie in Derna is erg moeilijk. Telefoon- en internetverbinding komt en gaat. Met name de eerste dagen was er sprake van absolute chaos in de stad. Zeker toen er een gebrek een voedsel en schoon drinkwater ontstond. De keren dat er een voertuig met hulp verscheen, werd deze overspoeld met mensen en ontstonden er gevechten."



"Pas toen reddingsteams uit landen als Turkije, Algerije, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten arriveerden, konden zij dankzij hun expertise de hulpverlening een klein beetje stroomlijnen. Vanuit de regering laat de coördinatie van de hulpverlening vanwege een gebrek aan professionaliteit te wensen over."