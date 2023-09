Nederlandse Staat voor rechter gedaagd om Tilburger die vastzit in Spanje

De advocaat van een Tilburger die al bijna twee maanden vastzit in Spanje vanwege een terrorismeverdenking heeft de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd. Het is de tweede aanklacht tegen de Staat in deze zaak.

Volgens advocaat Samira Sabir baseren de Spaanse autoriteiten hun verdenkingen op onjuiste informatie, die vermoedelijk uit Nederland komt. Woensdag maakte de organisatie Muslim Rights Watch Nederland bekend de Staat om diezelfde reden aan te klagen.

De Marokkaanse Nederlander werd ruim zeven weken geleden opgepakt in Spanje, waar hij op doorreis naar Marokko verbleef. Spanje brengt de man in verband met "een terreurgroep uit Arnhem", zegt zijn advocaat.

Maar dat is volgens haar onterecht. Sabir zegt dat haar cliënt wordt gelinkt aan een terreurgroep "terwijl hij nooit iets van radicaal gedachtegoed heeft gekoesterd of daarbij in de buurt is gekomen".

De burgemeesters van Tilburg en Arnhem, waar de man eerst woonde, hebben de Spaanse justitie gevraagd de man vrij te laten. Volgens hen hebben de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM) laten weten dat de man niet wordt gezocht of op een opsporingslijst is geplaatst.

"De Spaanse politie heeft aangegeven dat de Tilburger staat gesignaleerd, maar geeft geen verdere informatie over wie de signalering heeft geplaatst en waarom", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg.

Kamerleden eisen duidelijkheid van Yesilgöz

Sabir zegt dat zij de brief van de burgemeesters heeft overgedragen aan Spanje. Die gaf ze samen met verklaringen van de Nederlandse politie en justitie waaruit zou blijken dat de Tilburger geen strafblad heeft en niet wordt gezocht. De Spaanse justitie heeft nog niet gereageerd op de brief.

De advocaat zegt dat ze het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gevraagd contact op te nemen met Spanje. De ministeries zouden dat hebben geweigerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er consulaire bijstand is verleend aan de Tilburger, maar reageerde nog niet op vragen over de zaak.