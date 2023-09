Kim Jong-un nodigt Poetin uit voor bezoek aan Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Russische president Vladimir Poetin tijdens hun ontmoeting woensdag uitgenodigd om naar Noord-Korea te komen. Poetin heeft de uitnodiging geaccepteerd.

Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Nu Poetin door het westen is uitgesloten vanwege de invasie in Oekraïne, haalt hij de banden aan met een aantal landen die als ondemocratisch worden gezien. De Noord-Koreaanse leider heeft zich opgeworpen als leverancier van wapentuig voor de oorlog.

Woensdag zei hij tegen Poetin dat hij er zeker van is dat de Russen een "grote overwinning" op zijn vijanden zal behalen en dat ze zullen winnen van "het kwaad". Daarmee doelde hij op wat hij zelf westers imperialisme in de oorlog in Oekraïne noemt.

Wat Kim Jong-un van Rusland wil in ruil voor het wapentuig, is niet bekend. Westerse functionarissen denken dat Noord-Korea uit is op geavanceerde technologie en voedselhulp.

Wapens en politiek

Kim Jong-un en Poetin troffen elkaar woensdag op het Vostotsjni Kosmodroom, een Russische lanceerbasis in het oosten van het land. De Noord-Koreaanse leider zei bij aankomst dat zijn bezoek van "strategisch belang" is voor de banden tussen de twee landen.