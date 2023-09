Zeker veertig doden bij nieuwe luchtaanval op markt in Soedan

Bij een nieuwe luchtaanval op een markt in Soedan zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond. Het land wordt geteisterd door gewelddadig conflicten waarbij veel burgerslachtoffers vallen.

De aanval vond plaats in de stad Nyala, in het zuidwesten van Soedan. Hulpverleners zeggen dat de gewonden verzorgd worden in het enige ziekenhuis van de stad dat nog open is.