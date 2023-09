Dodental door verwoestende overstromingen in Libië loopt mogelijk op tot 20.000

Delen via E-mail

In de Libische stad Derna zijn mogelijk tot wel twintigduizend mensen om het leven gekomen door de verwoestende overstromingen. Dat denkt de burgemeester van de stad op basis van het aantal weggevaagde wijken.

Volgens een minister van de Oost-Libische regering zijn zeker 5.300 lichamen geteld in Derna. Daarnaast zijn zeker tienduizend mensen vermist.

De kuststad is uitzonderlijk hard getroffen door het noodweer doordat twee dammen zijn doorgebroken tijdens de zware storm Daniël die maandag over de kust raasde. Voor de ramp woonden er ongeveer 125.000 mensen in Derna, maar vele wijken zijn door de kracht van het water compleet weggevaagd.