Noodtoestand op Lampedusa door aankomst van duizenden migranten

De burgemeester van het Italiaanse eiland Lampedusa heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aankomst van duizenden nieuwe migranten. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn er momenteel 6.762 migranten op het kleine eiland, waar eigenlijk maar plek is voor vierhonderd mensen.

Burgemeester Filippo Mannino wil meer hulp van de regering in Rome voor Lampedusa. Aan de inwoners van het eiland ligt het volgens hem in elk geval niet. "Iedereen heeft op zijn eigen manier de migranten geholpen die hulp nodig hadden. Maar nu is het echt tijd om met een structurele oplossing te komen."