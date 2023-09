België mag alleenstaande mannelijke asielzoekers niet weigeren van rechter

België mag alleenstaande mannen die asiel aanvragen niet weigeren. Ze hebben recht op opvang, bepaalde een rechter woensdag. Toch zet de Belgische overheid de maatregelen om enkel vrouwen, kinderen en gezinnen op te vangen door.

In de praktijk gebeurde dat al, omdat zij voorrang kregen en er veel te weinig plekken zijn. Sinds 2021 belandden mannen al op een wachtlijst. Velen worden doorverwezen naar de daklozenopvang, want in België heb je maar één soort asielopvang en die zit dus vol. Er is geen crisisopvang zoals in Nederland. Vorig jaar sliepen daardoor veel mannelijke asielzoekers op straat.