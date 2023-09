Bosnisch-Servische militairen 28 jaar na genocide in Srebrenica alsnog opgepakt

Vijf oud-militairen van de Bosnisch-Servische strijdkrachten zijn gearresteerd vanwege hun betrokkenheid bij de genocide in Srebrenica in 1995. Duizenden moslimmannen en -jongens werden toen vermoord nadat het omsingelde Srebrenica was ingenomen door Bosnisch-Servische troepen.

De VN probeerde vergeefs om met hulp van Nederlandse blauwhelmen de moslimenclave uit het strijdgewoel te houden en de moslims te beschermen.

Een speciaal hof dat oorlogsmisdaden onderzoekt in het nog steeds verscheurde land stelt dat de vijf voormalige commandanten betrokken zijn geweest bij de arrestatie en executie van ongeveer zeventig slachtoffers.

Bij het uiteenvallen van Joegoslavië ontstond in 1995 een oorlog tussen de drie belangrijkste bevolkingsgroepen in het huidige Bosnië en Herzegovina: de Serviërs die geen afscheiding van Joegoslavië wilden, de Kroaten die ook niets voor een onafhankelijk land voelden en de moslimgemeenschap.

De oorlog duurde drie jaar en eindigde in een nederlaag voor de Bosnische Serviërs tegen een coalitie van Kroaten en moslims.

Bosnië en Herzegovina is nog altijd verdeeld

Het land is nog steeds verdeeld in een Servische entiteit en een entiteit van Bosniakken (moslims) en Bosnische Kroaten. In de oorlog zijn naar schatting 100.000 mensen omgekomen.

Oorlogsmisdaden zijn berecht door zowel internationale gerechtshoven als lokale rechtbanken. Dat heeft tot zeker vijftig veroordelingen geleid.