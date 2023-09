Duizenden doden en weggevaagde stad: 5 vragen over de ramp in Libië

Minimaal 5.200 doden, 7.000 gewonden en 10.000 vermisten. Het wordt steeds duidelijker hoe groot de gevolgen van de verwoestende storm Daniel zijn in Oost-Libië. Vijf vragen over de ramp.

Wat is nu de situatie in Libië?

"Er zijn duizenden doden", vertelt Matteo Colombo, Libiëonderzoeker bij Instituut Clingendael. Er worden ook nog 10.000 mensen vermist. "De situatie is extreem slecht." Grote delen van de getroffen stad Derna zijn weggevaagd. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn meer dan 30.000 mensen hun huis verloren.

Volgens Paul Aarts, voormalig universitair docent Midden-Oosten en Noord-Afrika aan de Universiteit van Amsterdam, is het "een enorm humanitair drama".

"Er is heel veel verwoesting aangericht aan huizen en infrastructuur, dat moet allemaal worden herbouwd." De stad zit zonder water, elektriciteit en brandstof.

Er zijn twee regeringen in Libië, een in het oosten en een in het westen. Wat betekent dit voor de nasleep van de ramp?

"Dat is koffiedik kijken", vertelt Aarts. "Ze vliegen elkaar al jaren in de haren." Hij hoopt dat de twee partijen gaan samenwerken om de hulp goed te organiseren. Tot nu toe verloopt de samenwerking goed, schrijft Al Jazeera.

Colombo denkt dat we onderscheid moeten maken tussen de lange en de korte termijn. Op de korte termijn praten beide regeringen met elkaar om de hulp zo goed mogelijk te regelen. Ook heeft de leider van de westelijke regering geld beloofd voor de wederopbouw van het getroffen gebied in het oosten.

"Op de lange termijn zal de splitsing in het land hoogstwaarschijnlijk voor problemen zorgen." Omdat de westerse regering in Tripoli wordt erkend door veel Europese landen, zal zij benaderd worden met hulpaanbod vanuit Europa. Maar de regering in Tripoli heeft geen macht in het oosten, dus kan er niet voor zorgen dat de hulp op de juiste plek terechtkomt.

De twee regeringen van Libië Het olierijke Libië heeft twee rivaliserende regeringen. De westelijke regering is in de hoofdstad Tripoli gevestigd. Deze overheid, onder leiding van premier Abdul Hamid, wordt erkend door de Verenigde Naties. De oostelijke regering onder leiding van Osama Hamad wordt niet internationaal erkend. Het gebied wordt gecontroleerd door het Libische Nationale Leger van commandant Khalifa Haftar. Deze regering werd in 2014 gekozen bij de verkiezingen, maar de verkiezingen werden geplaagd door geweld en een lage opkomst. De westelijke regering verklaarde de verkiezingen ongeldig en verdreef de regering naar het oosten.

Satellietbeelden van Derna van voor en na de overstroming. Foto: ANP

Is er genoeg zorg voor alle gewonden?

"De situatie is extreem moeilijk", vertelt Colombo. "5 tot 10 procent van de bevolking in Derna is dood of vermist." Voor een Nederlandse stad als Utrecht zou alle gewonden goede zorg bieden al ingewikkeld zijn in deze situatie, denkt hij. Laat staan voor een gebied dat al weinig geld voor goede zorg had.

Komt er hulp uit andere landen?

Italië heeft woensdag boten met hulptroepen gestuurd. Dit kan doordat Italië dicht bij Libië ligt. De andere route, via de lucht, is volgens Colombo veel ingewikkelder. Het dichtstbijzijnde internationale vliegveld ligt in Benghazi. Dat is bijna 400 kilometer rijden over wegen die deels zijn verwoest door het water.

Turkije, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten stuurden al eerder hulp. "In de komende dagen, wanneer men beseft hoe groot deze ramp is, zullen andere landen hopelijk volgen." Libië heeft Nederland om hulp gevraagd. Het hulpverzoek wordt bekeken door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoe zal de wederopbouw verlopen?

Colombo verwacht dat de wederopbouw nog lang zal duren. Ook wijst hij op het gebrek aan kennis. Huizen herbouwen lukt wel met financiële steun. Maar de twee dammen die door het vele regenwater zijn doorgebroken moeten ook worden herbouwd. Dit is in Libië al lang niet gebeurd, waardoor de kennis daar ontbreekt.

Volgens Aarts begint de wederopbouw binnenkort voorzichtig. "Maar voor nu ligt de focus nog op het redden van mensenlevens."