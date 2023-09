Moordenaar weken na bijzondere ontsnapping uit Amerikaanse cel weer opgepakt

Een veroordeelde moordenaar is in de Verenigde Staten bijna twee weken na zijn ontsnapping opgepakt. De man wist tijdens zijn overplaatsing een gevangenis in de staat Pennsylvania te verlaten door via de zogeheten crab walk over een muur te klimmen.

De 34-jarige Danelo Cavalcante was in augustus tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin. Zij werd in 2021 thuis doodgestoken in het bijzijn van haar kinderen. Cavalcante wordt volgens de politie in zijn thuisland Brazilië verdacht van een moord in 2017. Hij werd omschreven als "gewapend en extreem gevaarlijk".

Op beelden van de aanhouding is te zien dat zwaarbewapende officieren in camouflagekleding de man wegvoeren en met hem op de foto gaan. Bij de zoekactie in een bosachtig gebied waren ongeveer vijfhonderd agenten betrokken, net als helikopters, drones en honden. De man dook meermaals op op beelden van beveiligingscamera's.

In de afgelopen twee weken stal Cavalcante kleding en voedsel uit huizen en legde hij tientallen kilometers af met een gestolen busje. De voortvluchtige man, die zijn baard na zijn ontsnapping had afgeschoren, werd door een huiseigenaar beschoten toen hij een geweer uit diens garage stal. Daarbij raakte hij niet gewond.

Inwoners van het zoekgebied werden aangeraden hun deuren en ramen te sluiten, binnen te blijven en de politie in te schakelen bij verdachte situaties. Ook gingen scholen op slot en werden er wegblokkades opgeworpen. Er was een bedrag van omgerekend 23.300 euro uitgeloofd voor informatie die naar de voortvluchtige leidde. Of deze beloning wordt uitgekeerd, is niet bekend.