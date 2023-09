Zeker 56 mensen omgekomen bij grote brand in Vietnamees flatgebouw

Bij een enorme brand in een flatgebouw in de Vietnamese hoofdstad Hanoi zijn zeker 56 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn ook kinderen, melden Vietnamese staatsmedia. 37 mensen zijn gewond geraakt.

De brand brak dinsdag net voor middernacht uit. Op beelden is te zien dat de brand zich verspreidde over een groot deel van het tien verdiepingen tellende gebouw. Het gebouw staat in een smalle steeg in een woonwijk van Hanoi.