Dode en zeven ernstig gewonden na eten van vis in restaurant in Bordeaux

In de Franse stad Bordeaux is iemand om het leven gekomen na het eten van sardines in een restaurant. Acht anderen werden in het ziekenhuis opgenomen met klachten die op voedselvergiftiging duiden. Zeven van hen liggen op de intensive care.

De slachtoffers lijden aan botulisme, een ziekte die wordt veroorzaakt door een zeer giftige bacterie. De ziekte werd woensdagochtend bij twaalf mensen vastgesteld. Acht van hen moesten naar het ziekenhuis en zeven van hen liggen op de intensive care. Vijf mensen liggen aan de beademing, meldt persbureau AFP.

De klachten traden op bij mensen die sardines hadden gegeten in de Tchin Tchin Wine Bar. Autoriteiten roepen mensen die daar hebben gegeten op om zich onmiddellijk bij de huisarts te melden als ze klachten krijgen. De nu bekende slachtoffers aten er tussen 4 en 10 september.

Potten met gesteriliseerde en ingemaakte sardines zouden de voedselvergiftiging hebben veroorzaakt. De chef van het restaurant heeft inmiddels gezegd dat hij enkele potten had weggegooid omdat er een nare geur uit kwam. Maar andere potten zijn wel gewoon gebruikt en de vis werd geserveerd omdat de chef ze als goed genoeg voor consumptie beschouwde.