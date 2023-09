Kim Jong-un benadrukt 'onvoorwaardelijke steun' aan Poetin bij zeldzaam bezoek

De Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben een persoonlijk gesprek gevoerd in het oosten van Rusland. Russische media melden dat dat gesprek zo'n twee uur duurde. Daarna hebben de twee geluncht.

Na het gesprek zei Kim tegen Poetin dat hij er zeker van is dat de Russen zullen winnen van "het kwaad". Daarmee doelde hij op wat hij zelf westers imperialisme in de oorlog in Oekraïne noemt. Daarnaast werd duidelijk dat de twee het hebben gehad over de politiek op het Koreaans schiereiland en in Europa.